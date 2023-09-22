Клава Кока попрощалась сразу с двумя участниками шоу «Сердце Клавы»

Певица отправила домой самых богатых участников программы – Андрея Шаркова и Александра Фатерина.

© runews24.ru

Они боролись за «Сердце Клавы» на телеканале «Пятница!». Главная героиня шоу Клава Кока отметила, что тяжелее всего ей было выгонять Шаркова, потому что к нему у неё уже появились чувства.

Однако она не смогла принято то, что у мужчины были дети от прошлого брака. По её словам, она бы никогда не смогла оказаться на первом месте у Шаркова.

Поклонникам действия Клавы не понравились. Многие писали в соцсетях, что из проекта ушёл единственный мужчина, а остались только мальчики.

Одна из поклонниц отметила, что до последнего думала о том, что певица изменит своё решение, потому что Шарков уже состоятельный, у него всё есть, он достойный кандидат.