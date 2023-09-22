Певица Лариса Долина рассказала, что ее дочка боится сцены и всячески избегает карьеры артиста. Однако внучка звезды намерена пойти по стопам бабушки.

Внучка Долиной 11-и летняя Александра вполне комфортно чувствует себя на сцене. Она уже успела показать стране свой вокальный талант в проекте «Две звезды. Отцы и дети». Там молодая певица смогла доказать жюри и телезрителям, что пением она занимается вовсе не по настоянию звездной бабушки.

В интервью Лариса Долина призналась, что планирует через пару лет отправить девочку на шоу «Голос.Дети».

— Не сейчас. Года через три. Хочу, чтобы она немножко еще подучилась, чтобы увереннее себя чувствовала, — пояснила исполнительница фигуристке Татьяне Навке в программе «Команда».

Долина также подчеркнула, что моральное состояние любого ребенка на конкурсе зависит от того, какую установку ему дадут родители. Если те не будут давить на ребенка с требованием занять только первое место, то у него все получится. Главное, чтобы он побеждал самого себя, поднимаясь на новую ступеньку, пояснила певица.