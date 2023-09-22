Актриса Юлия Топольницкая расплакалась на шоу "Новые звезды в Африке"
Участница 23-го сезона "Битвы экстрасенсов" Лина Джебисашвили довела до слез актрису Топольницкую в шоу "Новые звезды в Африке". Об этом сообщает Telegram-канал "Звездач".
На съемках проекта Джебисашвили получила задание - охарактеризовать всех, с кем она познакомилась на проекте. Медиум решила узнать об участниках проекта с помощью своих потусторонних способностей. По словам ясновидящей, Топольницкая тоскует по близкому человеку.
После этих слов артистка встала и ушла от всех героев шоу. Джебисашвили догнала ее и спросила, все ли в порядке. Топольницкая уверила, что не обижается на медиума и ей нужно отойти в туалет. После актриса расплакалась, признавшись, что скучает по мужу.
17 сентября стартовал новый сезон шоу "Новые звезды в Африке", в котором принимают участие Оскар Кучера, Юлия Топольницкая, Виолетта Чиковани, Михаил Стогниенко, Евгений Ершов, Елена Борщева, Евгения Искандарова, Влад Топалов, Вик Уайлд и Александр Пташенчук. Также к ним присоединились Лина Джебисашвили и Прохор Шаляпин. Ведущие проекта - певица Ольга Бузова и комик Михаил Галустян.