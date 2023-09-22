Юлия Топольницкая расплакалась на шоу "Новые звезды в Африке"

На съемках проекта Джебисашвили получила задание - охарактеризовать всех, с кем она познакомилась на проекте. Медиум решила узнать об участниках проекта с помощью своих потусторонних способностей. По словам ясновидящей, Топольницкая тоскует по близкому человеку.

После этих слов артистка встала и ушла от всех героев шоу. Джебисашвили догнала ее и спросила, все ли в порядке. Топольницкая уверила, что не обижается на медиума и ей нужно отойти в туалет. После актриса расплакалась, признавшись, что скучает по мужу.