Билан не взял своего ученика на шоу "Голос. Уже не дети"

Сенсацией закончились слепые прослушивания шоу "Голос. Уже не дети", в котором принимают участие молодые музыканты, ранее снимавшиеся в прошлых сезонах проекта. Слепое прослушивание не прошел Даниил Плужников, молодой человек с удивительным голосом, ставший победителем третьего сезона.

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Сейчас Даниилу Плужникову 21 год. У молодого человека довольно успешная музыкальная карьера, он дает сольные концерты, регулярно становится победителем разнообразных конкурсов. Периодически юноша выступает на различных мероприятиях со звездами первой величины, например, с Валерием Кипеловым и Зарой. Неоднократно выступал Даниил на одной сцене и с Димой Биланом, который был наставником Даниила в шоу "Голос. Дети" в 2016 году.

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У Даниила серьезное генетическое заболевание, из-за этого рост молодого человека остановился на отметке 110 сантиметров. Но несмотря на диагноз и инвалидность, Плужников с детства на профессиональном уровне занимался музыкой и достиг серьезных успехов. К 2016 году, еще до всероссийской известности, он 18 раз становился победителем российских музыкальных конкурсов.

Девять лет назад о Данииле узнала вся страна. Песня "Нас бьют, мы летаем", с которой Плужников прошел в суперфинал, на долгое время стала визитной карточкой исполнителя. Широкую известность получила и кавер-версия песни группы "Ария" "Я свободен". Впоследствии Даниил ее как раз исполнял вместе с Валерием Кипеловым.

Победа Даниила в третьем сезоне была ожидаемой, а сам юноша еще неоднократно появлялся в проектах "Голоса" как приглашенный гость.

Спустя девять лет повзрослевший Даниил вновь появился на сцене на слепых прослушиваниях. Плужников выступил с песней Uptown funk Марка Ронсона и Бруно Марса. Однако произошло неожиданное - к юноше никто не повернулся.

Уже когда выступление окончилось и судьи увидели Даниила, возникла неловкая пауза. Первым слово взял Дима Билан. Он честно признался - своего ученика не узнал: "Матереем, растем", - отшутился певец. "Ты работаешь, делаешь и не останавливаешься, ты - любимчик проекта", - сказал Дима Билан на прощание. Пелагея тоже сказала, что не узнала Даниила, за девять лет у юноши изменился тембр голоса.

Сам Даниил сказал, что в принципе не планировал попасть в новый сезон "Голоса".