Александрова раскрыла отношение к Хилькевич после конфликта

Блогерша Дарья Александрова опровергла в беседе с ngs.ru, что ее конфликт с актрисой Анной Хилькевич в шоу "Выжить в Дубае" был постановкой.

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Александрова уверила, что ссора была настоящей и "так сложились карты". По словам блогерши, она и звезда начали чувствовать друг в друге конкуренцию, вследствие чего поссорились. Однако, как отметила девушка, на данный момент они помирились.

"Сейчас все хорошо, мы общаемся", - поделилась блогерша.

Хилькевич оказалась в центре скандала на шоу "Выжить в Дубае", когда перешла из "звездной" команды в "народную". Однако там ее тоже не тепло приняли. В одном из выпусков Александрова высказалась, что ей хотелось бы, чтобы победила девочка из народа. По словам блогерши, Хилькевич так и осталась для нее участницей звездной команды, так как "бывших" не бывает.