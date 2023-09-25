Как живет спустя 10 лет после «Голоса» Анастасия Спиридонова

«В детстве со мной плакал весь зал, когда я исполняла песню «Мама» — Булановой, а во взрослом возрасте мне стали аплодировать стоя» — так характеризует свою музыкальную карьеру певица Анастасия Спиридонова.

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Как и большинство певиц «без связей и успешных родителей» Анастасия прошла тяжелый путь к становлению карьеры в шоу-бизнесе, но отказы на многочисленных кастингов нас сегодняшний день уже в прошлом.

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Сегодня девушку из многодетной семьи, рожденной в Казахстане знают миллионы людей. Спиридонова поразила публику своим тембром и сильным голосом после того как стала участницей «Голоса» и смогла дойти до финала.

После «Голоса» начала сольную карьеру, а также вновь попробовала свои силы в музыкальном шоу, но на этот раз «Три аккорда».

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Анастасия на высшем уровне зарекомендовала себя, что даже стала победителем. Ее вокальные способности были наравне с мэтрами российского шоу-бизнеса, поэтому после победы число ее поклонников в десятки раз возросло. Вскоре со стремительным ростом популярности, Спиридонова смогла выступить с сольным концертом в Кремлевском дворце.

Победительница проекта «Точь-в-точь» несмотря на медийность, участие во множестве проектов, предпочитала до определенного времени держать личную жизнь вдали от посторонних глаз. Певица лишь делилась, что называет себя «сбежавшей невестой», т.к. избегала походов в ЗАГС. И только 6 лет назад Спиридонова впервые призналась, что вышла замуж и показала супруга.

«Когда я встретила Антона, то так сильно втюрилась в него, что начала писать песни» — откровенничала исполнительница.

Избранником звезды стал ее одноклассник Антон. А в конце 2021-м пара поделилась радостной новостью, что стала родителями.

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