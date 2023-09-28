Хабиб пожаловался на агрессию от Тимати в шоу «Песни»

«Давление в ту неделю усиливалось и особенно было не по себе, когда Тимати при всей своей команде проявлял ко мне токсичность и агрессию. Конечно, я улыбался, но внутри было паршиво. Это публичное унижение, ведь все они смотрели и смеялись надо мной, поддакивая своему наставнику», — резюмировал Хабиб.