Продюсер назвал причину закрытия шоу с Харламовым на НТВ

Гендиректор телеканала «Пятница!», продюсер и бывший директор праймового вещания НТВ Николай Картозия назвал причину закрытия программы «Бульдог-шоу» с комиком Гариком Харламовым, которая выходила на НТВ в 2010 году. В своем Telegram-канале продюсер заявил, что проект поначалу показал низкие рейтинги.

© Lenta.ru

По словам Картозии, первые четыре выпуска передачи «провалились с треском». «Аудитория НТВ, включившая канал в воскресенье вечером, не понимала, кто этот гуттаперчевый мальчик в очках. Где "Ментовские войны-5"?» — поиронизировал он, высказываясь о реакции зрителей на программу.

При этом пятый выпуск «Бульдог-шоу» показал очень высокие рейтинги. Однако за день до его выхода, по словам Картозии, гендиректор НТВ закрыл проект. «А я навсегда запомнил, что если уж ты сделал гранд-шоу, а оно с первого дня не полетело, надо стоять насмерть: не менять таймслот, усиливать маркетинг, улучшать содержание (в нашем случае юмор)», — добавил продюсер.

В «Бульдог-шоу» демонстрировались скетчи с участием Харламова и других звезд шоу-бизнеса. Кроме того, комик в студии вместе с известными музыкантами исполнял песни.