Билан выгнал Алису Кожикину из «Голос. Уже не дети»

В новом сезоне шоу «Голос. Уже не дети» наставники ведут себя довольно жестко, выгоняя одного любимчика за другим.

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Отборочный этап закончен, наступили «поединки». В них наставники должны из команды выбрать сильнейшего. Каждый действует по собственному принципу.

Самым обсуждаемым стал выбор Димы Билана. Артист решил поставить вместе сразу две сильные вокалистки: Алису Кожикину и Ренату Таирову. Первая прекрасно исполнила начало трека Гагариной «Шагай», однако во второй части «посыпалась». Это не могли не заметить члены жюри.

«В начале все было здорово, но мы тут никого не копируем», – прокомментировала исполнение Гагарина.

Следом вышла Рената. Ее номер гораздо больше понравился звездному жюри. Девушка исполнила Kissing You, продемонстрировав все возможности своего голоса. Наставники были в восторге. Так, Дима Билан сделал выбор в пользу нее, оставив Кожикину «в пролете».

Напомним, ведь девочка была победительницей первого сезона… К слову, Алиса была даже рада, что ее выгнали сейчас, так как девочка сильно нервничает на шоу.