Участница шоу «Голос. Дети» разрыдалась из-за Крида

— Это мои девочки с моих сезонов и максимально честно было поставить их в пару. Чтобы дальше со мной пошел сильнейший. Я всегда ставлю равносильные пары. Чтобы не было все очевидно. А вообще, вы обе молодцы. Я вижу изменения в каждой из вас. И запомните: мы расстаемся на время, чтобы увидеться вновь, — сказал он в рамках музыкального шоу на Первом канале.