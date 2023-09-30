Участница шоу «Голос. Дети» разрыдалась из-за Крида

«Расстаемся на время»: участница «Голос. Дети» разрыдалась из-за выбора Крида
Недавно Аделия Загребина и дочь певца Сергея Трофимова Елизавета встретились в поединках в рамках девятого сезона шоу «Голос. Дети». Их наставник, рэпер Егор Крид сделал сложный выбор, который немногие приняли.
Другие наставники выразили претензии Криду, который решил свести в поединке двух столь сильных участниц. Многие недоумевали, почему рэпер так сделал и чего хотел добиться таким поступком.
— Это мои девочки с моих сезонов и максимально честно было поставить их в пару. Чтобы дальше со мной пошел сильнейший. Я всегда ставлю равносильные пары. Чтобы не было все очевидно. А вообще, вы обе молодцы. Я вижу изменения в каждой из вас. И запомните: мы расстаемся на время, чтобы увидеться вновь, — сказал он в рамках музыкального шоу на Первом канале.
В итоге Крид выбрал Елизавету, отказав Загребиной. Та в свою очередь расплакалась, однако известный рэпер пообещал поддержать девочку в ее творческих начинаниях.
Певица Лариса Долина недавно рассказала, что ее дочка боится сцены и всячески избегает карьеры артиста. Однако внучка звезды намерена пойти по стопам бабушки.
Популярное телевизионное шоу «Голос» произвело впечатление на многих зрителей благодаря новым талантливым исполнителям, которых оно представило. Дарования поразили талантом, харизмой и трудолюбием. Как сложилась жизнь самых ярких участников проекта — в материале «Вечерней Москвы».