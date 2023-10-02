Борщева заявила о нечестной игре в «Новых звездах в Африке»

"Они уверяли, что это абсолютно честный конкурс. Но Лине было гораздо тяжелее. Я действительно считаю, что это нечестный конкурс. Но на тот момент меня убедили, что все правильно. Я не считаю, что выиграла в честной борьбе, хотя меня убеждали, что это так", - отметила Борщева.