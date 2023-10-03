Александр Незлобин раскрыл разницу заработка в России и США

Звезда шоу Comedy Club на канале ТНТ Александр Незлобин раскрыл разницу между заработком в России и США. В интервью на YouTube, он рассказал, в какой из этих двух стран стендап-комики получают больше.

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Незлобин заявил, что в России начинающие комики зарабатывают больше, чем в США. По его словам, для того, чтобы получать по одной тысяче долларов (примерно 99 тысяч рублей) за концерт в российских клубах, комику требуется полтора-два года работы.