Комик Сабуров рассказал об удивившем его российском городе

«Обычно в маленькие города не так много заезжает артистов, комиков, и они (зрители — прим. «Ленты.ру») сдержанные, и ты на это настраиваешься. Тут мы едем в Комсомольск-на-Амуре, я думаю, что здесь надо отдаться на 200 процентов, (...) и я офигел, что во время концерта люди от смеха топали», — рассказал он.