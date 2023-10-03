"Самое сложное". Пташенчук – об интригах в "Новых звездах в Африке"

Комик и актер Александр Пташенчук признался в беседе с VOICE, что ему было очень сложно плести интриги в шоу "Новые звезды в Африке".

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По мнению Пташенчука, для него было сложно заниматься интригами на проекте и обсуждать людей за спинами, так как это не свойственно ему. Артист заявил, что ему приходилось говорить одно, а делать по-другому в интересах себя и своей команды.

"Порой поступать так, как ты бы никогда в жизни не поступил. Ну и, конечно, же голосование! Потому что ты должен принимать решение за судьбу человека на проекте, а это сверхтяжело! Но таковы правила проекта", - заявил юморист.

Пташенчук рассказал, что главное противостояние у него сложилось с актером Оскаром Кучерой. Он назвал их конфликт "плюс-минус чистым и справедливым". По его мнению, он был абсолютно понятен и приемлем с любой точки зрения.

"Он (Кучера) стал лидером в своей коалиции и по закону жанра мы с ним периодически отстаивали свои интересы и интересы своих ребят", - отметил Пташенчук.