Комик Нурлан Сабуров объяснил задержки в выпусках "ЧБД" отсутствием гостей
Комик Нурлан Сабуров в интервью Александру Соколовскому признался, что новые выпуски шоу "ЧБД" выходят редко из-за отсутствия гостей.
"Да, мы сейчас выходим гораздо реже. Потому что гостей особо нет по большому счету", - сказал Сабуров.
Юмористическое YouTube-шоу "ЧБД" пользовалось большой популярностью у зрителей, но с прошлого года было приостановлено. В апреле 2023 года вышел свежий выпуск передачи с комиком Богданом Лисевским и блогером Хасбиком.
Состав ведущих "ЧБД" остался прежним, в ролике поучаствовали комики Нурлан Сабуров, Тамби Масаев, Илья Макаров, Эмир Кашоков и Алексей Щербаков. Последний выпуск "Что было дальше?" до этого выходил в начале января 2022 года. В шоу приглашенная знаменитость рассказывает историю из своей жизни, после чего пятеро комиков пытаются угадать ее финал. Недавно комики объявили анонс следующего шоу, приглашенными гостями станут рэпер Гуф и актер Стас Ярушин.