Комик Нурлан Сабуров объяснил задержки в выпусках "ЧБД"

Комик Нурлан Сабуров в интервью Александру Соколовскому признался, что новые выпуски шоу "ЧБД" выходят редко из-за отсутствия гостей.

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"Да, мы сейчас выходим гораздо реже. Потому что гостей особо нет по большому счету", - сказал Сабуров.

Юмористическое YouTube-шоу "ЧБД" пользовалось большой популярностью у зрителей, но с прошлого года было приостановлено. В апреле 2023 года вышел свежий выпуск передачи с комиком Богданом Лисевским и блогером Хасбиком.