Марафон фильмов с Чуриковой пройдет на канале "Мосфильм". Золотая коллекция"

5 октября, в день, когда замечательной актрисе Инне Чуриковой исполнилось бы 80 лет, телеканал "Мосфильм". Золотая коллекция" покажет марафон фильмов с ее участием. На счету народной артистки СССР около 50 ролей в кино. Многие из них мы любим, помним и еще не раз захотим пересмотреть. Но в этом "Марафоне" - ее ранние фильмы.

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7.20. - "Стряпуха", режиссер Эдмонд Кеосаян. Комедия о любви комбайнера, который получил половником по голове от своей возлюбленной поварихи. У Инны Чуриковой здесь небольшая роль буфетчицы Варвары.

8.40 - "Я шагаю по Москве", режиссер Георгий Данелия. Один день из жизни метростроевца Кольки и начинающего писателя Володи, приехавшего в Москву. Инна Чурикова сыграла в этом легендарном фильме девушку, которая победила в забавном конкурсе - быстрее всех нарисовала лошадь. Это одна из первых ярких эпизодических ролей актрисы.

10.00 - "Тридцать три", режиссер - тоже Георгий Данелия. Комедия положений. В главной роли Евгений Леонов. А Чурикова сыграла соблазнительницу Розочку.

В 11.20 - "Валентина" (по пьесе Александра Вампилова "Прошлым летом в Чулимске"), режиссер Глеб Панфилов. Инна Михайловна - в роли буфетчицы Анны, матери двадцатипятилетнего Павла, претендента на руку и сердце главной героини.