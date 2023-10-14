Дочь певца Трофима покинула проект "Голос. Уже не дети"

Елизавета Трофимова, 14-летняя дочь известного певца Сергея Трофимова, покинула проект "Голос. Уже не дети". Юная артистка не смогла пройти в финал шоу.

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Напомним, несколько выпусков назад Елизавета оказалась в центре всеобщего внимания. На этапе поединков юная артистка выступала вместе с 9-летней Аделией Загребиной. Обе исполнительницы были в команде Егора Крида и выступили хорошо. Но Крид тогда проголосовал за Елизавету.

Это обстоятельство вызвало серьезную дискуссию в социальных сетях. Разница в пять лет в детском возрасте весьма серьезна. Аделия Загребина в свои девять лет - уже настоящая звезда в родной Нижегородской области, причем, к успеху юная певица идет сама, ее родители не имеют отношения к шоу-бизнесу, хотя и всячески поддерживают дочь.

Елизавета Трофимова старше, опытнее, да и имя отца имеет вес.

Решение Егора Крида многие критиковали, но он тогда заявил, что в проекте должны оставаться сильнейшие участники. Когда в соцсетях многие стали осуждать не только решение жюри, но и отпускать нелестные комментарии в адрес самой Елизаветы, за девочку вступилась даже мама Аделии Загребиной, она заявила, что согласна с решением судей.

Но в финал Елизавета не прошла, в команде Крида остались Вероника Сыромля и Рагда Ханиева.