Истинные причины провала высокобюджетных фильмов

Каждую неделю в кинотеатрах стартуют показы новых фильмов. Очевидно, что все картины не могут быть успешными, и если часть фильма публике полюбятся, то другие точно провалятся в прокате. Некоторые из этих фильмов недостаточно прорекламировали, другие имеют затянутый или чересчур сложный сюжет, а третьи вообще не следовало снимать. Какие же картины в этом году не пришлись по вкусу зрителям?

1. «Хан Соло. Звёздные войны: Истории». Фильм вышел в мае, но большая часть аудитории осталась равнодушной к нему. Истинные фанаты «Звёздных войн» заинтересовались историей становления одного из главных персонажей саги Хана Соло, но основной массе хотелось увидеть всех персонажей сразу, как это и бывает в частях франшизы.

2. «Небоскрёб». Вышедший в июле боевик с участием звезды кино последних лет Дуэйна Джонсона должен был стать «Крепким орешком» для нового поколения, Однако зрители сочли сюжет скучноватым, да и сам Джонсон, фильмы с которым выходят с завидной регулярностью, похоже, уже слегка приелся публике.

3. «Излом времени». Диснеевская сказка со звёздным составом была призвана породить новую франшизу уровня « Гарри Поттера ». Но и критики, и зрители отнеслись к ленте прохладно, так что вряд ли она будет иметь продолжение.

4. «Ограбление в ураган». Этот боевик тоже мог бы породить пару-другую продолжений, ведь снял его Роб Коэн , создатель превосходной франшизы «Форсаж». Увы, дыры в сюжете и грубый монтаж настолько разочаровали публику, что картина даже не отбила бюджет.