Мультики, которые разочаровали киноманов

В 2007 году вышла американская анимационная лента «Новые приключения Золушки» режиссёра Пола Болджера . Создатели фильма использовали популярный в начале века приём: смешение сказочных героев. Однако вместо забавной интригующей истории получилась нелепая мешанина персонажей и сюжетных ходов, дополненная кинематографическими штампами, которая запутывала зрителей. В итоге в прокате лента провалилась, критики оценили её низко, а создатели понесли колоссальные убытки. Впрочем, и обычным киноманам «Новые приключения Золушки» по вкусу не пришлись из-за отсутствия юмора и скучности.

Смотрите видео и узнайте, какие ещё мультфильмы лучше не смотреть, чтобы не разочароваться.