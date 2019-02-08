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Мультики, которые разочаровали киноманов 

Рамблер 2 часа назад
В 2007 году вышла американская анимационная лента «Новые приключения Золушки» режиссёра Пола Болджера. Создатели фильма использовали популярный в начале века приём: смешение сказочных героев. Однако вместо забавной интригующей истории получилась нелепая мешанина персонажей и сюжетных ходов, дополненная кинематографическими штампами, которая запутывала зрителей. В итоге в прокате лента провалилась, критики оценили её низко, а создатели понесли колоссальные убытки. Впрочем, и обычным киноманам «Новые приключения Золушки» по вкусу не пришлись из-за отсутствия юмора и скучности.
Смотрите видео и узнайте, какие ещё мультфильмы лучше не смотреть, чтобы не разочароваться.
Видео , Фильмы , Пол Болджер
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