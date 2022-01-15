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1 час назад

Джокович задержан до решения по апелляции о его депортации. Видео

Сербский теннисист Новак Джокович прибыл в гостиницу для мигрантов в преддверии судебного слушания по поводу апелляции об аннулировании его австралийской визы.

На видео, снятом в субботу, колонна автомобилей со спортсменом на борту прибывает на территорию гостиницы. Кортеж встретили сторонники Джоковича, которые скандировали лозунги в поддержку теннисиста.

Первая ракетка мира Новак Джокович, прибывший на чемпионат мира по теннису в Австралии, был задержан в аэропорту Мельбурна в среду, пятого января, когда не смог предъявить документы о медицинском освобождении от вакцинации против коронавируса.

В дальнейшем, визу теннисиста аннулировали, после чего он обратился в федеральный суд и выиграл дело в отношении решения пограничной службы, однако, в пятницу, 14 января виза спортсмена была аннулирована повторно.

В настоящий момент имя Новака Джоковича по-прежнему значится в списке участников Australian Open.

Видео,Новак Джокович,
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