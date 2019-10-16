В новой «Матрице» снимется известный комик

Актер Нил Патрик Харрис появится в четвертой части киноленты "Матрица". Какую роль сыграет Харрис пока неизвестно.
Наиболее всего актер известен по съемкам в сериалах "Как я встретил вашу маму", где он исполнил роль ловеласа Барни Стинсона, и "Лемони Сникет: 33 несчастья".
В августе кинокомпания Warner Bros. объявила о том, что планирует снять четвертую часть фильма "Матрица". В картине появятся Киану Ривз и Кэри-Энн Мосс, которые снимались в первых трех фильмах. Помимо этого, в продолжении киноленты снимется Яхья Абдул-Матин II ("Спасатели Малибу", "Аквамен").
Режиссером фильма выступит Лана Вачовски.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, что известно о "Матрице-4".