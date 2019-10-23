Что сгубило Евгения Евстигнеева 

Герой ролика — актёр и настоящая икона советского кино Евгений Евстигнеев. Он ушёл из жизни почти тридцать лет назад: в 1992 году Евстигнеев скончался в возрасте всего 65 лет. Евгений Александрович снялся в десятках картин, которые и сегодня зрители смотрят с удовольствием. В жизни мэтра было три брака, и всякий раз окружающие неоднозначно воспринимали его романтические отношения. Как складывалась личная жизнь актёра и что подкосило его здоровье? Обо всём расскажет ролик.
Ранее «Рамблер» рассказал, за что фильм «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» назвали антисоветским.