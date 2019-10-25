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Почему Фатюшина вырезали из «Служебного романа» 

Рамблер 5 часов назад
Герой видео, актёр Александр Фатюшин, стал широко известен стране, сыграв хоккеиста-неудачника Гурина в драме режиссёра Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» (1979). Между тем, его звезда могла взойти немного раньше: за три года до того Александр снялся в комедии Эльдара Рязанова «Служебный роман», однако из финальной версии его роль вырезали почти полностью. Почему Рязанов так поступил с артистом и как повлиял на жизнь Фатюшина образ Гурина? Обо всём узнайте из ролика.
Ранее «Рамблер» писал о российских актёрах, пробившихся в Голливуд.
Теги:
Актеры , Видео , Фильмы , Москва слезам не верит , Служебный роман , Владимир Меньшов , Александр Фатюшин , Эльдар Рязанов
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