Жена Караченцова раскрыла правду о его романах 

Герой видео — актёр Николай Караченцов, который после многолетней борьбы с болезнью ушёл осенью прошлого года. Николай всего день не дожил до 74-го дня рождения, а 27 октября нынешнего года ему могло бы исполнится 75. Артист был настоящим кумиром для публики и, хотя Караченцова сложно было назвать классическим красавцем, его обожали женщины. Он же всю жизнь хранил верность одной — супруге Людмиле. Ревновала ли Людмила звёздного мужа и действительно ли у него был роман на стороне?
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