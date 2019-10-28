Советские актёры, ставшие «врагами народа» 

Видео рассказывает о советских актёрах, которые не понаслышке знают, что такое «враг народа». Так, отец Леонида Броневого после ареста в 1937 году провёл пять лет в колонии. 17 лет провёл в лагере и отец Петра Вельяминова, который и сам оказался в заключении в 1943 году. Не избежал такой же участи Георгий Жжёнов. Даже актрисе Татьяне Окуневской пришлось отправиться в лагерь за якобы антисоветскую агитацию. Смотрите ролик и узнайте о звездах, пострадавших из-за политики.
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