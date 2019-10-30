Несложившийся роман Андрея Мартынова 

Герой видео — актёр Андрей Мартынов. Его дебютной ролью стал старшина Васков в военной драме «А зори здесь тихие» (1972). Фильм тут же стал культовым, а исполнители главных ролей навсегда превратились в кумиров. Между тем, утверждать Мартынова на роль худсовет не хотел. Да и во время съёмок не всё было гладко. Почему чиновники не видели в Мартынове старшину? За кем ухаживал Андрей на съёмочной площадке? Как он учился строить уборную вместе с режиссёром? Обо всём узнайте из ролика.
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