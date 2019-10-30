Сломанная жизнь актера из «В бой идут одни старики» 

Видео рассказывает об актёре Сергее Подгорном, которому принесла популярность военная драма «В бой идут одни старики» (1973). Для 20-летнего артиста это был дебют, но он отлично справился с ролью, воплотив образ молодого военного лётчика Виктора Щедронова, которого однополчане прозвали Смуглянкой за исполнение одноимённой песни. Сергея считали перспективным актёром, много приглашали сниматься, но в 1979 году произошла трагедия — погиб Леонид Быков, режиссёр картины «В бой идут одни старики». Это подкосило Сергея, он начал злоупотреблять алкоголем, а его жизнь понеслась под откос.
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