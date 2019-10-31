Ролик рассказывает о сёстрах Ольге и Татьяне Юкиных, которые навсегда запомнились зрителям как Оля и Яло из киносказки «Королевство кривых зеркал» (1963). Через год они появились в крошечном эпизоде в сказке «Морозко», и после в кино не снимались. Девочки были почти зеркально похожи, но отличались по характеру. Жизнь обеих до определённого момента складывалась благополучно, но после развала СССР у них начались проблемы. В 2005 году в возрасте 51 года ушла из жизни Ольга, а спустя 6 лет скончалась Татьяна, которой было 57. Что стало с юными актрисами под конец жизни, рассказывает видео.
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