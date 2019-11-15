Как прожил жизнь экранный Григорий Мелехов 

Смотрите видео и узнайте об актёре Петре Глебове. Он начал кинокарьеру в 1940 году с небольшой роли в картине «Любимая девушка», но всесоюзную славу ему принесла эпопея Сергея Герасимова «Тихий Дон» (1958), где Глебов сыграл роль, о которой мечтают многие артисты, — Григория Мелехова. Именно Мелехов на долгие годы стала визитной карточкой актёра и во многом благодаря ей о нём не забывали режиссёры. Как сложилась личная жизнь Петра и кем стали его дочери? Обо всём рассказывает ролик.
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