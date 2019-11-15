Каких артистов открыл Александр Митта 

Герой видео — режиссёр, артист, сценарист Александр Митта. На счету 86-летнего мэтра два десятка режиссёрских работ, и многие его картины входят в Золотой фонд отечественного кино. Первый фильм, поставленный Миттой, вышел ещё 1961 году, это была школьная драма «Друг мой, Колька!». Благодаря Александру в совестком кино появилось множество кинозвёзд, а многие сегодняшние молодые режиссёры буквально выросли на его картинах. Почему Александр Митта всю жизнь стоял особняком? Об этом расскажет ролик.
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