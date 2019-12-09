Как сложилась жизнь атамана из «Свадьбы в Малиновке» 

Герой видео — актёр Григорий Абрикосов. Его жизненный путь был предопределён, ведь отцом его был знаменитый Андрей Абрикосов, легенда отечественного кино, актёр и руководитель московского театра имени Вахтангова. Самой популярной ролью Григория стал атаман Грициан Таврический в музыкальной комедии «Свадьба в Малиновке» (1967). Как работалось Григорию с отцом, который в этом же фильме играл отца атамана? Как складывалась карьера наследника громкой фамилии? Узнайте больше об артисте из ролика.
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