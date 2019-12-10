Что стало с гестаповкой из «Семнадцати мгновений» 

Героиня видео — советская актриса Ольга Сошникова. В её фильмографии много замечательных работ, но самыми заметными стали две: в фильме «Неподсуден» (1969) актриса сыграла супругу героя Олега Стриженова, а в картине «Семнадцать мгновений весны» она изобразила гестаповку, мучающую ребёнка, и эту героиню возненавидели буквально все, хотя на экране она была совсем недолго. Как складывалась личная жизнь актрисы, узнайте из ролика.
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