Почему Белявский выбрал добровольный уход из жизни 

Герой видео — актёр Александр Белявский, одна из кинолегенд советского и российского кино. На счету актёра больше сотни фильмов, десятки озвученных картин и мультиков. Белявского очень любили в Польше, где он снимался в шестидесятые, он даже получил звание заслуженного деятеля культуры Польши. Обладатель эффектной внешности, Александр Белявский никогда не был обделён женским вниманием, однако на его долю выпало немало испытаний. Смотрите видео и узнайте, какие трагедии пришлось пережить Белявскому и почему он выбрал добровольный уход из жизни.
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