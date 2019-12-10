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Почему Белявский выбрал добровольный уход из жизни 

Рамблер 5 часов назад
Герой видео — актёр Александр Белявский, одна из кинолегенд советского и российского кино. На счету актёра больше сотни фильмов, десятки озвученных картин и мультиков. Белявского очень любили в Польше, где он снимался в шестидесятые, он даже получил звание заслуженного деятеля культуры Польши. Обладатель эффектной внешности, Александр Белявский никогда не был обделён женским вниманием, однако на его долю выпало немало испытаний. Смотрите видео и узнайте, какие трагедии пришлось пережить Белявскому и почему он выбрал добровольный уход из жизни.
Ранее «Рамблер» рассказывал, кто перекрыл Зинаиде Кириенко путь на экран. 
Редактор:  Елена Красовская
Теги:
Актеры , Видео , Александр Белявский , Зинаида Кириенко
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