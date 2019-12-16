Останки советской актрисы оказались нетленными 

Видео рассказывает о трагической жизни актрисы Екатерины Савиновой. Она сыграла в кино не так много ролей, но зрители отлично помнят её. Триумфом Екатерины стала комедия «Приходите завтра…» (1963), сценарий для которой написала её муж Евгений Ташков. Екатерина активно помогала ему, ведь во многом сценарий списан с её жизни. Увы, актрису настигла психическая болезнь, что и привело к ужасающему финалу — гибели в 43 года. В 2006 году гроб с останками актрисы эксгумировали, и публику ждало нечто удивительное. Смотрите видео и узнайте больше об актрисе.
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