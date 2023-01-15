Кто сделал звездой Вахтанга Кикабидзе

Герой видео – актёр Вахтанг Кикабидзе. В советские годы он был одним из любимцев публики, хотя ни актёрского, ни музыкального образования у Кикабидзе нет. Кинокарьеру артист начинал в Грузии, но на всю страну его прославил режиссёр Георгий Данелия. Любопытно, что при первой встрече Вахтанг Кикабидзе на Данелию впечатления не произвёл, но, познакомившись с артистом поближе, режиссёр понял, что нашёл «своего» актёра. Как двум грузинам удалось через всю жизнь пронести крепкую дружбу, узнайте из ролика.