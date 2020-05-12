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«Облили мое имя грязью»: Певцов ответил на критику 

Екатерина Ёлкина 16 минут назад
«Облили мое имя грязью»
Фото: РИА Новости
Накануне известный российский актер Дмитрий Певцов оказался в центре скандала. Поводом стало его участие в фильме "На Париж". Картину показали ветеранам в честь Дня Победы. Ленту также посмотрел популярный критик BadComedian и разнес работу на своем канале Youtube. В комментариях, кстати, с критиком согласились.
Дмитрий Певцов, сыгравший в фильме, ответил критикам на своей странице в Instagram:
"Всем, кто облил мое имя грязью, пожелал мучений в аду, говорю спасибо".
Актер отметил, что эта лента не просто "стрелялка с приключениями и подвигами", а реальная история о живых людях. Певцов подчеркнул, что ему не стыдно за съемки в фильме.
Ранее "Рамблер" писал о том, что актеров культового фильма объединил карантин.
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Актеры , На Париж , Дмитрий Певцов
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