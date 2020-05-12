«Облили мое имя грязью»

Накануне известный российский актер Дмитрий Певцов оказался в центре скандала. Поводом стало его участие в фильме "На Париж" . Картину показали ветеранам в честь Дня Победы. Ленту также посмотрел популярный критик BadComedian и разнес работу на своем канале Youtube. В комментариях, кстати, с критиком согласились.

Дмитрий Певцов, сыгравший в фильме, ответил критикам на своей странице в Instagram:

"Всем, кто облил мое имя грязью, пожелал мучений в аду, говорю спасибо".

Актер отметил, что эта лента не просто "стрелялка с приключениями и подвигами", а реальная история о живых людях. Певцов подчеркнул, что ему не стыдно за съемки в фильме.