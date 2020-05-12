Актеров культового фильма объединил карантин 

Актеры из знаменитого фильма "Назад в будущее" решили объединиться во время карантина. Они организовали благотворительную онлайн-конференцию, чтобы поддержать врачей, которые лечат пациентов с коронавирусом.

Самым популярным стал вопрос о продолжении трилогии, но создатели еще раз ответили, что продолжения не будет.

Поклонники поблагодарили любимых актеров за конференции, за несколько часов запись посмотрели 60 тысяч человек и оставили множество положительных комментариев.