Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Актеров культового фильма объединил карантин 

Екатерина Ёлкина 2 часа назад
Актеры из знаменитого фильма "Назад в будущее" решили объединиться во время карантина. Они организовали благотворительную онлайн-конференцию, чтобы поддержать врачей, которые лечат пациентов с коронавирусом.
Идея принадлежит актеру Джошу Гаду, который объявил сбор средств для медиков. К видео-конференции присоединились актеры Майкл Дж. Фокс, Кристофер Ллойд, Лиа Томпсон, Мэри Стинберген, Элизабет Шу, режиссер Роберт Земекис, сценарист Боб Гэйл и режиссер и продюсер Джей Джей Абрамс.
Самым популярным стал вопрос о продолжении трилогии, но создатели еще раз ответили, что продолжения не будет.
Поклонники поблагодарили любимых актеров за конференции, за несколько часов запись посмотрели 60 тысяч человек и оставили множество положительных комментариев.
Ранее "Рамблер" писал об актерах, умудрившихся потерять драгоценный "Оскар".
Фильмы , Видео , Оскар , Назад в будущее , Мэри Стинберген , Кристофер Ллойд , Роберт Земекис , Майкл Фокс , Элизабет Шу , Лиа Томпсон , Джей Абрамс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Из-за чего отменяли Каннский кинофестиваль
Из-за чего отменяли Каннский кинофестиваль
Куда пропала Разбойница из «Снежной королевы»
Куда пропала Разбойница из «Снежной королевы»
Альтернативные финалы фильмов, которые не увидели
Альтернативные финалы фильмов, которые не увидели
Импровизации советских актеров, ставшие культовыми
Импровизации советских актеров, ставшие культовыми
Видео
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
03:17
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
Актеры
«Друзья» в 2020-м
00:45
«Друзья» в 2020-м
Сериалы
Джаред Лето попросился на шоу к Ивлеевой
02:08
Джаред Лето попросился на шоу к Ивлеевой
ТВ
Почему исчез главный актер из «Двух капитанов»
04:40
Почему исчез главный актер из «Двух капитанов»
Актеры
Российские актрисы, внезапно пропавшие с экранов
05:05
Российские актрисы, внезапно пропавшие с экранов
Актеры
Залог популярности фильма «Брат»
03:30
Залог популярности фильма «Брат»
Фильмы
Что стало с героями «Приключений Электроника»
11:18
Что стало с героями «Приключений Электроника»
Актеры Фильмы
Почему «Батальоны просят огня» сократили до 4 серий
44:14
Почему «Батальоны просят огня» сократили до 4 серий
Фильмы Актеры
Что стало с Павлом Кадочниковым в семидесятые
11:23
Что стало с Павлом Кадочниковым в семидесятые
Актеры
Из-за кого Бондарчук пыталась покончить с собой
44:14
Из-за кого Бондарчук пыталась покончить с собой
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение