Актеров культового фильма объединил карантин 

Актеры из знаменитого фильма "Назад в будущее" решили объединиться во время карантина. Они организовали благотворительную онлайн-конференцию, чтобы поддержать врачей, которые лечат пациентов с коронавирусом.
Идея принадлежит актеру Джошу Гаду, который объявил сбор средств для медиков. К видео-конференции присоединились актеры Майкл Дж. Фокс, Кристофер Ллойд, Лиа Томпсон, Мэри Стинберген, Элизабет Шу, режиссер Роберт Земекис, сценарист Боб Гэйл и режиссер и продюсер Джей Джей Абрамс.
Самым популярным стал вопрос о продолжении трилогии, но создатели еще раз ответили, что продолжения не будет.
Поклонники поблагодарили любимых актеров за конференции, за несколько часов запись посмотрели 60 тысяч человек и оставили множество положительных комментариев.
Ранее "Рамблер" писал об актерах, умудрившихся потерять драгоценный "Оскар".