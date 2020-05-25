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Что общего у Ольги Волковой и старика Хоттабыча 

Елена Красовская 4 часа назад
Героиня видео — советская и российская актриса Ольга Волкова. Несмотря на то, что Ольга никогда не считалась красавицей, режиссёры её очень любили и постоянно приглашали сниматься. Характерная и харизматичная Волкова неизменно запоминалась зрителям, даже если появлялась в эпизодах. Как Ольге Волковой удавалось заполучать в мужья признанных красавцев? Что её связывает со стариком Хоттабычем? И кем стал сын артистки? Интересные подробности об актрисе — в ролике.
Ранее «Рамблер» рассказывал, почему Стриженова заменили на актёра из провинции в фильме «Бег».
Актеры , Видео , Ольга Волкова
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