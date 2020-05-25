Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кто сыграл Амбала в фильме «В августе 44-го…» 

Елена Красовская 8 часов назад
Смотрите видео и узнайте об актёре, выразительно сыгравшем в картине «В августе 44-го…», которая вышла в 2001 году. В ленте снялись настоящие звёзды кино, но наряду с ними в кадре были и малоизвестные актёры. Одним из героев истории стал Юрий Пристром, сыгравший героя, которого в книге, по которой и был поставлен фильм, называли Амбалом. Юрий не принадлежал к артистической среде, он был реальным бойцом спецназа. Как он попал в кино и что с ним стало после выхода картины?
Ранее «Рамблер» рассказывал, почему красавец из фильма «Айвенго» остался один.
Актеры , Видео , Фильмы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские боевики, за которые не стыдно
Российские боевики, за которые не стыдно
Какие французские мультфильмы стоит посмотреть
Какие французские мультфильмы стоит посмотреть
«Чародеи»: как Гафт чуть не задушил Яковлеву
«Чародеи»: как Гафт чуть не задушил Яковлеву
Актрисы, которым отказывали в ролях из-за внешности
Актрисы, которым отказывали в ролях из-за внешности
Видео
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
08:16
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
Фильмы
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
03:17
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
Актеры
«Друзья» в 2020-м
00:45
«Друзья» в 2020-м
Сериалы
Кто сыграл Амбала в фильме «В августе 44-го…»
05:27
Кто сыграл Амбала в фильме «В августе 44-го…»
Актеры Фильмы
Трилогии, которые так и не будут завершены
11:58
Трилогии, которые так и не будут завершены
Фильмы
Как спортсмен-фехтовальщик стал советский кинозвездой
10:02
Как спортсмен-фехтовальщик стал советский кинозвездой
Актеры
Советские актеры, с трудом переносившие друг друга
44:11
Советские актеры, с трудом переносившие друг друга
Актеры Фильмы
Новинки кино, которых все ждут, потирая руки
09:00
Новинки кино, которых все ждут, потирая руки
Фильмы
Что общего у Ольги Волковой и старика Хоттабыча
44:07
Что общего у Ольги Волковой и старика Хоттабыча
Актеры
Джаред Лето попросился на шоу к Ивлеевой
02:08
Джаред Лето попросился на шоу к Ивлеевой
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение