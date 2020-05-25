Кто сыграл Амбала в фильме «В августе 44-го…» 

Смотрите видео и узнайте об актёре, выразительно сыгравшем в картине «В августе 44-го…», которая вышла в 2001 году. В ленте снялись настоящие звёзды кино, но наряду с ними в кадре были и малоизвестные актёры. Одним из героев истории стал Юрий Пристром, сыгравший героя, которого в книге, по которой и был поставлен фильм, называли Амбалом. Юрий не принадлежал к артистической среде, он был реальным бойцом спецназа. Как он попал в кино и что с ним стало после выхода картины?