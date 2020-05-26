Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Короткая и полная драм жизнь Олега Даля 

Елена Красовская 2 часа назад
Видео рассказывает о непростой жизни советского актёра Олега Даля. Даль скончался почти сорок лет назад, но до сих пор фильмы с его участием идут по всем телеканалам. Несмотря на успех в театре и кино и обожание женщин, Олег Даль не смог найти счастье в личной жизни. Поклонниц привлекал лишь эффектный образ артиста, но вот выносить его сложный характер готовы были не все. Смотрите ролик и узнайте, почему актёр покинул этот мир так рано.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что стало с актрисой из фильма «Любовь и голуби».
Актеры , Видео , Любовь и голуби , Олег Даль
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с Пуговкой из «Папиных дочек»
Что стало с Пуговкой из «Папиных дочек»
Что известно о новом сериале Богомолова
Что известно о новом сериале Богомолова
Телеведущую пристыдили за «голое» фото
Телеведущую пристыдили за «голое» фото
Что стало с актрисой из фильма «Любовь и голуби»
Что стало с актрисой из фильма «Любовь и голуби»
Видео
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
08:16
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
Фильмы
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
03:17
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
Актеры
«Друзья» в 2020-м
00:45
«Друзья» в 2020-м
Сериалы
Короткая и полная драм жизнь Олега Даля
03:13
Короткая и полная драм жизнь Олега Даля
Актеры
Кто отучил Владимира Гостюхина от амурных похождений
03:47
Кто отучил Владимира Гостюхина от амурных похождений
Актеры
Названы лучшие фильмы первой половины 2020 года
06:20
Названы лучшие фильмы первой половины 2020 года
Фильмы
К интервью политика присоединились незваные гости
01:04
К интервью политика присоединились незваные гости
ТВ
Кто сыграл Амбала в фильме «В августе 44-го…»
05:27
Кто сыграл Амбала в фильме «В августе 44-го…»
Актеры Фильмы
Трилогии, которые так и не будут завершены
11:58
Трилогии, которые так и не будут завершены
Фильмы
Как спортсмен-фехтовальщик стал советский кинозвездой
10:02
Как спортсмен-фехтовальщик стал советский кинозвездой
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение