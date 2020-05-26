Короткая и полная драм жизнь Олега Даля 

Видео рассказывает о непростой жизни советского актёра Олега Даля. Даль скончался почти сорок лет назад, но до сих пор фильмы с его участием идут по всем телеканалам. Несмотря на успех в театре и кино и обожание женщин, Олег Даль не смог найти счастье в личной жизни. Поклонниц привлекал лишь эффектный образ артиста, но вот выносить его сложный характер готовы были не все. Смотрите ролик и узнайте, почему актёр покинул этот мир так рано.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что стало с актрисой из фильма «Любовь и голуби».