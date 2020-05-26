Кто отучил Владимира Гостюхина от амурных похождений 

Видео рассказывает об актёре Владимире Гостюхине, который уже не первое десятилетие входит в число самых популярных и востребованных. Сейчас артисту 74 года и он счастлив в браке. Но в молодости Владимир был настоящим гулякой и менял женщин одну за другой. В его жизни было три официальных брака, а одна из дочерей появилась в результате внебрачной связи. Но все похождения Гостихина завершились, когда он повстречал главную женщину своей жизни. Где Гостюхин нашёл четвёртую жену и как она заставила его остепениться, расскажет ролик.
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