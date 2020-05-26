Как грузинская актриса стала француженкой в кино 

Видео рассказывает о советской и грузинской актрисе Софико Чиаурели. Самобытная, ни на кого не похожая, яркая артистка была одной из любимиц страны. Сниматься Софико начала, когда ей исполнилось 20, но широкую популярность ей принесла кинопритча Сергея Параджанова «Цвет граната», вышедшая. когда Чиаурели было уже 30. Следующие картины лишь укрепляли славу артистки, но истинная любовь обрушилась на неё, когда вышла комедия «Ищите женщину». Как Чиаурели получила роль в этом фильме, узнайте из ролика.
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