Эпичные сцены с Брюсом Ли, застрявшие в памяти 

Смотрите видео и вспомните самые эпичные эпизоды с участием актёра Брюса Ли. Несмотря на то, что Брюс ушёл из жизни в 32 года, снявшись всего в десятке картин, его имя навсегда вписано в историю мирового кино. Мастер единоборств настолько поразил киноманов трюками, что его фильмы до сих пор пересматривают, хотя самого артиста нет в живых почти полвека. В чём заключался секрет Ли и какие эпизоды поклонники боевиков считают самыми красочными, расскажет ролик.
Ранее «Рамблер» рассказывал, почему Гвинет Пэлтроу отказалась сниматься в «Титанике».