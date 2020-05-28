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Почему запрещали фильм «Любовь и голуби» 

Елена Красовская 6 часов назад
Герой видео — знаменитый советский и российский актёр Сергей Юрский. Юрский славился способностью в любой ситуации говорить правду, поэтому чиновники недолюбливали его. Фильмы с участием артиста нередко отправлялись на полку, а самого его критиковали. Но сейчас картины, в которых играл Сергей Юрский, уже стали классикой отечественного кинематографа. Смотрите ролик и узнайте, что произошло между Юрским и Зинаидой Шарко, как Сергей спас жену и почему запрещали фильм «Любовь и голуби» (1984).
Ранее «Рамблер» рассказывал, как Орлова получила ожоги 3-й степени.
Актеры , Видео , Любовь и голуби , Зинаида Шарко , Сергей Юрский
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