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Актеры, которые пугающе похудели ради ролей 

Елена Красовская 3 часа назад
Смотрите видео и узнайте об актёрах, которые решились на серьёзные трансформации тела ради новой роли. Продюсеры и режиссёры нередко ставят претендентам на участие в фильме условия, и одно из самых частых — похудеть. Так, актрисе Натали Портман пришлось скинуть вес ради ленты «Чёрный лебедь» (2010), Дэниел Рэдклифф похудел, чтобы попасть в триллер «Джунгли» (2017), а Энн Хэтэуэй превратилась в дистрофичку, чтобы вписать в образ чахоточной девушки в «Отверженных» (2012).
Ранее «Рамблер» рассказывал об актёрах, которых уволили во время съёмок.
Актеры , Видео , Джунгли , Отверженные , Чёрный лебедь , Дэниел Рэдклифф , Натали Портман
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