Актеры, которые пугающе похудели ради ролей 

Смотрите видео и узнайте об актёрах, которые решились на серьёзные трансформации тела ради новой роли. Продюсеры и режиссёры нередко ставят претендентам на участие в фильме условия, и одно из самых частых — похудеть. Так, актрисе Натали Портман пришлось скинуть вес ради ленты «Чёрный лебедь» (2010), Дэниел Рэдклифф похудел, чтобы попасть в триллер «Джунгли» (2017), а Энн Хэтэуэй превратилась в дистрофичку, чтобы вписать в образ чахоточной девушки в «Отверженных» (2012).
Ранее «Рамблер» рассказывал об актёрах, которых уволили во время съёмок.