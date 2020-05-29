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Как Семен Фердман превратился в Семена Фараду 

Елена Красовская 4 часа назад
Герой видео — советский и российский актёр Семён Фарада. Семёна, постоянно игравшего комические роли, зрители обожали, хотя он не обладал внешностью классического красавца. Тем не менее вокруг него всегда были женщины, а вот он всегда хранил верность супруге. Как получилось, что один из самых востребованных артистов не имел образования? Какое условие он поставил жене? И кто придумал заменить фамилию Фердман на псевдоним Фарада?
Ранее «Рамблер» рассказывал, что стало с Пуговкой из «Папиных дочек», которая в 2020-м отмечает 19-летие.
Актеры , Видео , Папина дочка , Семен Фарада
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