Как Семен Фердман превратился в Семена Фараду 

Герой видео — советский и российский актёр Семён Фарада. Семёна, постоянно игравшего комические роли, зрители обожали, хотя он не обладал внешностью классического красавца. Тем не менее вокруг него всегда были женщины, а вот он всегда хранил верность супруге. Как получилось, что один из самых востребованных артистов не имел образования? Какое условие он поставил жене? И кто придумал заменить фамилию Фердман на псевдоним Фарада?
Ранее «Рамблер» рассказывал, что стало с Пуговкой из «Папиных дочек», которая в 2020-м отмечает 19-летие.