Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Что стало с юными героями ленты «Тимур и его команда» 

Елена Красовская 7 часов назад
Смотрите видео и узнайте, как сложились жизни ребят, снимавшихся в довоенной экранизации повести Аркадия Гайдара «Тимур и его команда». Сложно представить, что этому фильму уже 80 лет! Главную роль в ленте сыграл сын известного в тридцатые поэта Степана Щипачёва Ливий. Мальчик отлично справился с ролью, но связывать жизнь с кино не стал. Какой путь выбрал Ливий Щипачёв и кем стали другие юные артисты из ленты, рассказывает ролик.
Ранее «Рамблер» представил подборку советских фильмов о войне, которые выворачивают душу.
Актеры , Видео , Фильмы , Тимур и его команда , Ливий Щипачев , Степан Щипачев , Аркадий Гайдар
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ведущая раскрыла причину выбора декольте для эфира
Ведущая раскрыла причину выбора декольте для эфира
Как актриса душила мужчин грудью
Как актриса душила мужчин грудью
Куда исчезла звезда НТВ Юлия Бордовских
Куда исчезла звезда НТВ Юлия Бордовских
Актрисы, которым никто не смотрит в глаза
Актрисы, которым никто не смотрит в глаза
Видео
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
08:16
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
Фильмы
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
03:17
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
Актеры
«Друзья» в 2020-м
00:45
«Друзья» в 2020-м
Сериалы
Что стало с юными героями ленты «Тимур и его команда»
13:40
Что стало с юными героями ленты «Тимур и его команда»
Актеры Фильмы
Почему ушла из кино звезда ленты «А зори здесь тихие»
03:57
Почему ушла из кино звезда ленты «А зори здесь тихие»
Актеры
Почему Алексей Петренко ждал роль 11 лет
44:03
Почему Алексей Петренко ждал роль 11 лет
Фильмы Актеры
Где сейчас звезда «Интердевочки»
03:09
Где сейчас звезда «Интердевочки»
Актеры
Как избавились от Сталина в фильме «Ленин в Октябре»
02:50
Как избавились от Сталина в фильме «Ленин в Октябре»
Фильмы
Как Семен Фердман превратился в Семена Фараду
26:21
Как Семен Фердман превратился в Семена Фараду
Актеры
Почему запрещали фильм «Любовь и голуби»
26:14
Почему запрещали фильм «Любовь и голуби»
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение