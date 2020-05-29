Что стало с юными героями ленты «Тимур и его команда» 

Смотрите видео и узнайте, как сложились жизни ребят, снимавшихся в довоенной экранизации повести Аркадия Гайдара «Тимур и его команда». Сложно представить, что этому фильму уже 80 лет! Главную роль в ленте сыграл сын известного в тридцатые поэта Степана Щипачёва Ливий. Мальчик отлично справился с ролью, но связывать жизнь с кино не стал. Какой путь выбрал Ливий Щипачёв и кем стали другие юные артисты из ленты, рассказывает ролик.
Ранее «Рамблер» представил подборку советских фильмов о войне, которые выворачивают душу.