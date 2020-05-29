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Где сейчас звезда «Интердевочки» 

Елена Красовская 2 часа назад
Героиня видео — актриса Наталья Щукина. Наталья с детства мечтала быть актрисой и в кино дебютировала ещё подростком. В 18 лет она снималась уже у Эльдара Рязанова в картине «Дорогая Елена Сергеевна» (1988), а спустя год Щукина попала в фильм Петра Тодоровского «Интердевочка», который и принёс ей широкую известность. Как складывалась дальнейшая судьба артистки и чем она занимается сегодня, расскажет ролик.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что стало с актрисой, сыгравшей девушку легкого поведения в «Бриллиантовой руке».
Актеры , Видео , Бриллиантовая рука , Петр Тодоровский , Наталья Щукина , Эльдар Рязанов
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