Где сейчас звезда «Интердевочки» 

Героиня видео — актриса Наталья Щукина. Наталья с детства мечтала быть актрисой и в кино дебютировала ещё подростком. В 18 лет она снималась уже у Эльдара Рязанова в картине «Дорогая Елена Сергеевна» (1988), а спустя год Щукина попала в фильм Петра Тодоровского «Интердевочка», который и принёс ей широкую известность. Как складывалась дальнейшая судьба артистки и чем она занимается сегодня, расскажет ролик.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что стало с актрисой, сыгравшей девушку легкого поведения в «Бриллиантовой руке».