Райан Гослинг сыграет в ремейке «Человека-волка»

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Знаменитый актер Райан Гослинг снимется в ремейке фильма "Человек-волк" . Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Как рассказывают создатели картины, они вдохновлялись атмосферой кинодрам "Телесеть" и "Стрингер", поэтому новая лента будет выполнена в похожем жанре.

Сообщается, что кинокомпания Universal приняла положительное решение о съемках после успеха "Человека-невидимки", фильма, вышедшего в начале текущего года.