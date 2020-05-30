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Райан Гослинг сыграет в ремейке фильма «Человек-волк» 

Стелла Шмель 1 час назад
Райан Гослинг сыграет в ремейке «Человека-волка»
Фото: depositphotos.com
Знаменитый актер Райан Гослинг снимется в ремейке фильма "Человек-волк". Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.
Как рассказывают создатели картины, они вдохновлялись атмосферой кинодрам "Телесеть" и "Стрингер", поэтому новая лента будет выполнена в похожем жанре.
Сообщается, что кинокомпания Universal приняла положительное решение о съемках после успеха "Человека-невидимки", фильма, вышедшего в начале текущего года.
Оригинального "Человека-волка" сняли в 1941 году. В 2010 году Universal сделала перезапуск. Теперь же выйдет ремейк картины. Режиссер оригинала Джо Джонстон в съемках принимать участие не планирует, а имя нового постановщика пока неизвестно.
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