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Что стало с любимой женой Абудллы из «Белого солнца» 

Елена Красовская 5 часов назад
Видео рассказывает, как сложилась жизнь актриса Татьяны Ткач. Первой ролью Татьяны стала любимая жена Абдуллы из культового фильма «Белое солнце пустыни» (1969), и после неё актриса стала невероятно популярной. Спустя десять лет Ткач сыграла настоящую роковую женщину — подругу Фокса в картине «Место встречи изменить нельзя», которая лишь укрепила её славу. Почему яркая актриса не так часто появлялась в кино, как могла бы, и как она выглядит сегодня, узнайте из ролика.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что стало с девочкой из фильма «Странные взрослые».
Актеры , Видео , Место встречи изменить нельзя , Татьяна Ткач
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